Канадець, який зірвав джекпот у 70 млн доларів, віддасть частину коштів на післявоєнну відбудову України

Канадець, який зірвав джекпот у 70 млн доларів, віддасть частину коштів на післявоєнну відбудову України

Пенсіонер з Канади Марсель Лусьєр, який цього тижня зірвав джекпот у 70 мільйонів доларів у національній лотереї, передасть частину коштів на післявоєнну відбудову України.

Крім того, чоловік планує віддати частину виграшу на підтримку проєктів, що допомагають дітям з аутизмом.

Про це повідомляє CTV News.

"Марсель Лусьєр сказав, що має намір використати частину зірваного джекпоту в 70 млн доларів на допомогу у відбудові України та підтримку проєктів з допомоги дітям з аутизмом", – йдеться у сюжеті CTV.

Переможець також розповів, що хоче на виграні кошти поїхати у круїз разом з дружиною. За словами чоловіка, через пандемію їхній сім’ї доводилося переносити відпочинок уже кілька разів.

Нагадаємо, українцям, які розпочали відновлювати зруйноване війною житло за власні кошти, будуть компенсовані витрати. Ці гроші планують виплатити за рахунок арештованих та конфіскованих на Заході російських активів.

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