У Канаді перевірять інформацію щодо можливого продажу системи протидії безпілотникам канадської компанії Skycope Technologies агресор, а саме – Російському технологічному університету. Наразі інцидентом займаються фахівці.

Про це сказав міністр оборони Канади Біл Блер у межах Міжнародного безпекового форуму в Галіфаксі.

Як стверджує Блер, до цього питання країна ставиться максимальносерйозно, тому що санкції мають виконуватися. Водночас ситуація з компанією наразі потребує перевірки й аналізу. Саме цим займатимуться правоохоронні органи разом зі службами національної безпеки та розвідки.

"І якщо порушення санкцій, які ми запровадили, справді було, існують юридичні процедури, які можуть бути застосовані", – наголосив міністр.

Що відомо про інцидент

За даними ворожого порталу "Агентство", Російський технологічний університет придбав радар-детектор для виявлення безпілотників SkyEye, виробником якого є канадська компанія Skycope Technologies.

Так, вартість радара склала 4,5 млн рублів, а площа його дії – 880 квадратних кілометрів.

Сама ж Skycope звинувачення відкидає. Представники компанії заявили, не продавали свою техніку росіянам. Там припускають, що повідомлення може бути неправдивим, а також слід враховувати варіант потенційного викрадення технології.

Нагадаємо, санкції не заважають РФ закуповувати зброю у західних виробників.

Читайте також: