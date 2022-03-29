Канадська нафтосервісна компанія Calfrac Well Services Ltd призупиняє інвестиції в РФ

Компанія скасувала будь-які майбутні поставки запчастин та обладнання до РФ.

Канадська нафтосервісна компанія Calfrac Well Services Ltd оголосила про призупинення будь-яких інвестицій в Російську Федерацію через міжнародні санкції.

"Незважаючи на те, що постачання запчастин та обладнання не обмежене чинними санкціями, компанія скасувала такі постачання на початку вторгнення РФ в Україну", - йдеться у повідомленні.

Відповідну заяву компанія опублікувала на своєму сайті.

Усі західні співробітники Calfrac, які беруть участь у російських операціях, наразі не перебувають у Росії.

У компанії також заявили про свою солідарність з Україною.

Calfrac Well Services Ltd надає спеціалізовані послуги з розвідки та видобутку нафти, призначені для збільшення видобутку вуглеводнів із свердловин, пробурених у західній Канаді, США, Аргентині та Росії.

Нагадаємо, найбільші НПЗ Японії Eneos та Idemitsu припинять купувати російську нафту.

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