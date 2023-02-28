Канадським держслужбовцям заборонили користуватися TikTok: у чому причина

Таке рішення в країні ухвалили після аналогічної заборони на користування соцмережею в Єврокомісії та США.

У Канаді державним службовцям заборонили користуватися на робочих ґаджета соцмережею TikTok, яка належить китайській фірмі ByteDance Ltd. Уряд країни вважає, що це ризиковано для конфіденційності та безпеки.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Прем'єр-міністр Джастін Трюдо заявив журналістам, що його уряд уважно вивчає, як забезпечити безпеку канадців в Мережі.

Оскільки уряд забороняє TikTok на робочих телефонах, "багато канадців, компаній і приватних осіб задумаються про безпеку своїх власних даних і, можливо, зроблять вибір", - сказав він.

Представники соцмережі заявили, що рішення про заборону ухвалили "без посилань на будь-яку конкретну безпекову проблему або звернення до компанії".

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Додамо, що на минулому тижні аналогічну заборону на TikTok ухвалила Європейська комісія. А в грудні минулого року Сенат США запровадив законопроект, який забороняє федеральним службовцям використовувати додаток на державних пристроях.

Раніше ми повідомляли, що в американському штаті Мериленд 82-річний Бутч Меріон, який працював касиром, завдяки TikTok отримав понад 100 тисяч доларів і зміг повернутися на пенсію.