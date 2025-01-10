Канадський пожежний літак зіткнувся з аматорським дроном над Лос-Анджелесом, що досі палає

Влада Лос-Анджелеса повідомила, що в четвер, 9 січня, аматорський дрон врізався в канадський пожежний літак Super Scooper, який гасив осередок займання в одному з найбільш постраждалих районів міста Пасіфік-Палісейдс. Поліція розпочала розслідування та пошуки оператора дрона, який порушив заборону на польоти у зоні пожежі.

Про це пише Los Angeles Times.

"Сьогодні вдень ми збили дрон — вперше. Наш Super Scooper збив невеликий дрон. Він пробив дірку в крилі", — розповів журналістам начальник пожежної охорони округу Лос-Анджелес Ентоні Марроне.

Він не уточнив, чи вдалося встановити особу оператора дрона, але додав, що безпілотника було знищено, а Super Scooper — величезний літак, здатний скидати великі об'єми води — отримав "дірку розміром з кулак" і потребує ремонту. Очікується, що вже в понеділок, 13 січня, літак повернеться до роботи.

Ушкодження пожежного літака Super Scooper, завдані цивільним безпілотником. Фото: Пожежна служба округу Лос-Анджелес

"Цей Super Scooper ремонтуватиметься у пріоритетному порядку 24 години на добу, 7 днів на тиждень", — заявив начальник пожежної охорони Лос-Анджелеса.

Марроне також повідомив, що після інциденту ФБР планує забезпечити район пожежі так званою "повітряною бронею", щоб гарантовано закрити повітряний простір для любителів ефектних кадрів.

У заяві, опублікованій у четвер, 9 січня, Федеральне управління цивільної авіації (FAA) повідомило, що польоти дронів у зоні пожеж у Лос-Анджелесі тимчасово обмежені, щоб не заважати роботі рятувальників.

"Перешкоди боротьбі з пожежами на громадських землях — це федеральний злочин, який карається тюремним ув'язненням строком до 12 місяців. Крім того, FAA може накласти цивільний штраф у розмірі до 75 000 доларів на будь-якого пілота БПЛА, який заважає гасінню лісових пожеж, підтримці правопорядку або операціям з реагування на надзвичайні ситуації під час тимчасового обмеження польотів", – йдеться у заяві FAA.

Станом на четвер обмеження на польоти дронів у зоні пожеж у районі Лос-Анджелеса було продовжено до 23 січня.

Нагадаємо, в окрузі Лос-Анджелес (Каліфорнія, США) горять п'ять великих лісових пожеж, у яких загинули щонайменше 10 людей. Близько 10 тисяч будівель спалено вщент.

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