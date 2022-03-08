Канадський снайпер, який воював проти ІДІЛ, допоможе Україні знищувати російських окупантів

Чоловік на прізвисько "Валі" має бойовий досвід кількох воєн.

У межах Інтернаціонального легіону, про створення яогой раніше оголосив президент Володимир Зеленський, до України прибув колишній снайпер Збройних сил Канади. 40-річний військовий на прізвисько "Валі" допоможе знищувати російських окупантів.

ДО УКРАЇНИ ПРИБУВАЮТЬ ПЕРШІ БРИТАНСЬКІ ДОБРОВОЛЬЦІ

"Валі" вирішив залишити вдома родину - дружину та маленького сина, - після того як побачив фотографії з України.

"Знаю, це жахливо. Але я у своїй голові, коли бачу картини руйнувань в Україні, я бачу свого сина, у небезпеці та страждаючого. Я їду туди із гуманітарних міркувань", - пояснив він в коментарі La Presse.

Колишній снайпер 22-го Королівського полку має бойовий досвід кількох воєн: два відрядження до Афганістану у 2009 - 2011 роках, а у 2015 році він самостійно вирушив до Іраку для боротьби зі збройним угрупованням "Ісламська держава" (ІДІЛ).

Як повідомлялось, створено спецпідрозділ Інтернаціонального легіону при Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, він вже розпочав виконання бойових завдань з протидії російській агресії.