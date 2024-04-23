Канадський виробник бронетехніки зробив Німеччині вигідну пропозицію: як це стосується України

Компанія Roshel пропонує доправити в стислі терміни свої бронемашини MRAP до України.

Після того, як стало відомо про затримку постачання до України важких колісних бронемашин MRAP, обіцяних Німеччиною, директор-керівник канадської компанії Roshel Роман Шимонов зробив німецькому уряду вигідну пропозицію. Вона дасть змогу не лише надати необхідну техніку вчасно, але й суттєво заощадити кошти.

Про це пише BILD.

Видання повідомило, що отримало від Романа Шимонова лист, який уже спрямовано до Міністерства оборони ФРН.

"Прочитавши вашу нещодавню статтю про поточні закупівлі техніки Міністерством оборони Німеччини, я вважав за необхідне передати інформацію про наші машини MRAP, які, на мій погляд, є набагато кращою альтернативою. Ми можемо обіцяти найконкурентніші ціни", — написав директор-керівник Roshel.

Шимонов зазначив, що 100 важких колісних бронемашин MRAP можуть бути поставлені до України вже найближчим часом. Водночас виробник обіцяє ціну більш ніж удвічі нижчу, ніж у німецької компанії FFG, яка збирає аналогічні бронемашини (менше за 375 000 євро замість 787 500 євро за один автомобіль).

Roshel виготовляє 140 машин на місяць і цих потужностей достатньо, щоб поставити до України 400 обіцяних Німеччиною машин до кінця 2024 року. Крім того, канадська компанія має всі необхідні сертифікати та ліцензії, на яких "спіткнулися" німецькі виробники.

Шимонов підкреслив, що понад тисячу канадських бронемашин уже беруть участь у бойових діях в Україні, а їхнє постачання було здійснено у строк або з випередженням графіка.

В оборонному відомстві Німеччини поки що не прокоментували ситуацію.

Водночас член парламентського комітету з бюджету Себастьян Шефер заявив журналістам, що Німеччина "має використовувати всі можливі варіанти, і кожна пропозиція має бути розглянута".

Нагадаємо, Німеччина зірвала Україні постачання бронемашин MRAP через те, що у німецької оборонної компанії виникли "обмеження ліцензії на експорт зі США до Німеччини", а також проблеми із сертифікацією протимінного захисту.

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