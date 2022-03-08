Канадський виробник залізничного та повітряного транспорту Bombardier йде з ринку РФ

Компанія також зупиняє технічну підтримку клієнтів у РФ.
Один з найбільших виробників залізничного та повітряного транспорту - канадська Bombardier - відмовляється від усіх контрактів із Росією.
Компанія також надасть 150 тисяч доларів на гуманітарну допомогу постраждалим від російської війни в Україні.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
"Bombardier припиняє всю діяльність із російськими клієнтами, включаючи всі форми технічної підтримки. Ми продовжимо дотримуватися актуальних міжнародних законів, регулювання та санкцій", - йдеться у заяві.
Нагадаємо, російське вторгнення змусило покинути Україну 1,7 млн громадян - ООН.
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