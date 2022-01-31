Канадського прем’єра з родиною через масові протести вивезли до секретної локації – ЗМІ

Канадського прем’єра з родиною через масові протести вивезли до секретної локації – ЗМІ

У країні готуються до найгіршого через мітинги противників вакцинації і коронавірусних обмежень.

Канадський прем’єр разом із родиною терміново покинув свою резиденцію. А все через протести далекобійників. Про таке повідомляють канадські ЗМІ з посиланням на власні джерела в уряді, йдеться в ТСН.Ранок.

За їхніми даними, Джастін Трюдо із сімєю переїхав до секретної локації через занепокоєння щодо їхньої безпеки.

Протести далекобійників тривають в Оттаві від суботи. Водії вантажівок з усієї країни вийшли на акцію, бо обурені протиепідемічними заходами влади. Зокрема, через закриті кордони для невакцинованих водіїв.

Поки протести проходять мирно. Але до далекобійників вже приєдналися й інші противники вакцинації і коронавірусних обмежень. Вони перекрили центральні вулиці. У поліції кажуть, готуються до найгіршого. Тому прем'єр і покинув свою резиденцію.

Нагадаємо, що в Україні від сьогодні працівникам органів місцевого самоврядування, державних і комунальних закладів охорони здоров’я та різних комунальних установ та організацій потрібна хоча б одна доза щеплення від коронавірусу. Якщо щеплення не буде працівників відсторонятимуть від роботи без збереження заробітної плати.

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