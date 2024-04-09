Каналізаційна тривога в РФ: українські хакери зламали "Москоллектор" – джерело

За даними джерел, це була операція хакерської групи BLACKJACK, яка наближена до кібердепартаменту СБУ.

Хакери з групи BLACKJACK знищили ІТ-інфраструктуру компанії "Москоллектор", після чого вона не може реагувати на аварії та надзвичайні події.

Про це повідомили джерела ТСН.ua.

"Москоллектор", відповідає за експлуатацію підземних водопровідних труб, кабелів зв’язку, силових кабелів та тепломереж столиці країни-агресорки.

За інформацією джерел, наші хакери вимкнули 87 тисяч датчиків різних систем оповіщення по всій Москві та Підмосков’ї. Окрім того, знищено 70 серверів та щонайменше 90 терабайт даних компанії (електронні листи, резервні копії, контракти).

За даними джерел, це була операція хакерської групи BLACKJACK, яка наближена до кібердепартаменту СБУ.

Зараз робота об’єкта критичної інфраструктури Москви повністю заблокована. Компанія не може реагувати на аварії та надзвичайні події. Відновлення її функціонування займе від 15 до 30 діб.

"Побажаємо різних техногенних катастроф Москві у ці дні", – підсумував співрозмовник ТСН.ua.

Раніше повідомлялося, що українські хакери знищили дата-центр, яким користувалися російський ВПК, нафтогаз та телеком.

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