Канцлер Австрії Негаммер оголосив про відставку: що стало причиною і які будуть наслідки

Австрійські консерватори і соціал-демократи не змогли домовитися про створення урядової коаліції без проросійської партії.

У суботу, 4 січня, виконувач обов'язків канцлера Австрії консерватор Карл Негаммер оголосив, що найближчими днями подасть у відставку. Причиною такого рішення став провал переговорів про створення урядової коаліції без ультраправої, проросійської та антимігрантської Австрійської партії свободи.

Про свій намір він оголосив у відеозверненні в соціальній мережі X.

“Я довго і важко домовлявся. Угода з SPOe [Соціал-демократичною партією Австрії] неможлива з ключових питань. Тому ми припиняємо переговори”, – заявив Негаммер.

Напередодні, 3 січня, ліберальна партія NEOS вийшла з переговорів щодо формування урядової коаліції, а консерваторам і соціал-демократам не вдалося подолати розбіжності стосовно заходів для подолання економічної кризи та реорганізації бюджету.

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У своєму зверненні в суботу Негаммер також заявив, що не бажає вести переговори з Партією свободи (FPOe), хоча пробізнесове крило консерваторів погодилося б на альянс з ультраправими.

Він повідомив, що одночасно залишить посаду очільника Австрійської народної партії.

Минулі парламентські вибори, які відбулися 29 вересня, вперше після Другої світової війни виграла ультраправа партія, очолювана суперечливим Гербертом Кіклем. Австрійська партія свободи набрала 28,8% голосів.

На другому місці опинилася Австрійська народна партія (OeVP) виконувача обов'язків канцлера Карла Негаммера з 26,3%, за нею Соціал-демократична партія (SPOe), яка отримала 21,1%.

Ці дві партії та ліберальна NEOS об’єдналися в спробі ізолювати крайніх правих, але домовитися не вдалося.

В разі проведення нових виборів ультраправі можуть сподіватися на ще більш переконливу перемогу. Свіжі опитування демонструють значну популярність цієї політсили, яка може отримати приблизно 35% голосів виборців.

Нагадаємо, лідер австрійських ультраправих Герберт Кікль виступає проти виділення грошей на військову допомогу Україні, критикує санкції проти РФ та вважає своїм натхненником прем'єра Угорщини Віктора Орбана.

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