Канцлер Австрії отримав обіцянки Путіна про “зелені коридори” та обмін полоненими

Канцлер Австрії отримав обіцянки Путіна про “зелені коридори” та обмін полоненими

Господар Кремля "подав сигнали" про готовність до обміну полоненими та розблокування українських портів для постачання продовольства.

У п’ятницю, 27 травня, канцлер Австрії Карл Негаммер провів телефонні переговори із президентом РФ Володимиром Путіним. Головною темою розмови була війна, яку розв’язав Кремль на території України.

У своєму Twitter австрійський канцлер написав, що російський президент "подав сигнали" про готовність до обміну полоненими та розблокування українських портів для постачання продовольства.

"Наше розуміння активної політики нейтралітету полягає у використанні будь-якої можливості для діалогу. Тому я зателефонував президенту Путіну. Він дав позитивний сигнал щодо обміну полоненими. Він також хоче дозволити переміщення товарів через Чорне море", - йдеться у повідомленні.

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Після розмови з Путіним, яка тривала 45 хвилин, канцлер розповів про її зміст журналістам.

Як передає Österreichischer Rundfunk, відповідаючи на запитання, Негаммер пояснив, що Путін намагався зобразити відсутність продовольчої безпеки у великих частинах світу внаслідок санкцій. “Але без війни цих санкцій проти Росії навіть не було б”, - заперечив господареві Кремля австрійський лідер.

Щодо обміну полоненими, за словами Негаммера, Путін дав “запевнення”, що буде вести переговори з Україною з цього приводу.

Нагадаємо, канцлер Австрії Карл Негаммер засудив звірства російських військ у Київській області, зокрема в Бучі, та наголосив на важливості розслідування цих воєнних злочинів.

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