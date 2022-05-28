Канцлер Австрії отримав обіцянки Путіна про “зелені коридори” та обмін полоненими

Господар Кремля "подав сигнали" про готовність до обміну полоненими та розблокування українських портів для постачання продовольства.
У п’ятницю, 27 травня, канцлер Австрії Карл Негаммер провів телефонні переговори із президентом РФ Володимиром Путіним. Головною темою розмови була війна, яку розв’язав Кремль на території України.
У своєму Twitter австрійський канцлер написав, що російський президент "подав сигнали" про готовність до обміну полоненими та розблокування українських портів для постачання продовольства.
"Наше розуміння активної політики нейтралітету полягає у використанні будь-якої можливості для діалогу. Тому я зателефонував президенту Путіну. Він дав позитивний сигнал щодо обміну полоненими. Він також хоче дозволити переміщення товарів через Чорне море", - йдеться у повідомленні.
Після розмови з Путіним, яка тривала 45 хвилин, канцлер розповів про її зміст журналістам.
Як передає Österreichischer Rundfunk, відповідаючи на запитання, Негаммер пояснив, що Путін намагався зобразити відсутність продовольчої безпеки у великих частинах світу внаслідок санкцій. “Але без війни цих санкцій проти Росії навіть не було б”, - заперечив господареві Кремля австрійський лідер.
Щодо обміну полоненими, за словами Негаммера, Путін дав “запевнення”, що буде вести переговори з Україною з цього приводу.
Нагадаємо, канцлер Австрії Карл Негаммер засудив звірства російських військ у Київській області, зокрема в Бучі, та наголосив на важливості розслідування цих воєнних злочинів.
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