Канцлер Австрії відвідає Київ та Бучу, де окупанти вчинили воєнні злочини проти мирного населення

Канцлер Австрії відвідає Київ та Бучу, де окупанти вчинили воєнні злочини проти мирного населення

"Те, що відбувається в Україні, – це страшна загарбницька війна проти мирного населення", сказав Негаммер.

Федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер розпочав візит до України, під час якого у суботу, 9 квітня, проведе зустрічі з керівництвом України та Києва, а також відвідає Бучу.

Про це повідомляє австрійське інформагентство Austria Presse Agentur (APA).

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У програмі візиту - зустріч з президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і мером Києва Віталієм Кличком.

"Програма також передбачає візит до Бучі, де загинуло понад 300 мирних жителів у ході, ймовірно, воєнних злочинів з боку російських військ", - йдеться у повідомленні.

Як пише видання, що Карл Негаммер у п'ятницю ввечері вилетів до Польщі, звідки австрійська делегація разом із представниками ЗМІ нічним поїздом із Перемишля вирушить до України. Прибуття до Києва австрійського канцлера очікується у суботу вранці. Повернення до Австрії – у неділю.

Як заявили у федеральній канцелярії Австрії, мета візиту – "продовжити надавати Україні якомога більшу гуманітарну та політичну підтримку". " Те, що відбувається в Україні, – це страшна загарбницька війна проти мирного населення", - заявив Негаммер.

Нагадаємо, 8 квітня до Києва з офіційним візитом прибули очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та високий представник Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель. Разом з очільником уряду України Денисом Шмигалем представники ЄС відвідали Бучу, де російські окупанти чинили звірства проти мирного населення.

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