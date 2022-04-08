Канцлер Австрії відвідає Київ та Бучу, де окупанти вчинили воєнні злочини проти мирного населення

"Те, що відбувається в Україні, – це страшна загарбницька війна проти мирного населення", сказав Негаммер.
Федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер розпочав візит до України, під час якого у суботу, 9 квітня, проведе зустрічі з керівництвом України та Києва, а також відвідає Бучу.
Про це повідомляє австрійське інформагентство Austria Presse Agentur (APA).
У програмі візиту - зустріч з президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і мером Києва Віталієм Кличком.
"Програма також передбачає візит до Бучі, де загинуло понад 300 мирних жителів у ході, ймовірно, воєнних злочинів з боку російських військ", - йдеться у повідомленні.
Як пише видання, що Карл Негаммер у п'ятницю ввечері вилетів до Польщі, звідки австрійська делегація разом із представниками ЗМІ нічним поїздом із Перемишля вирушить до України. Прибуття до Києва австрійського канцлера очікується у суботу вранці. Повернення до Австрії – у неділю.
Як заявили у федеральній канцелярії Австрії, мета візиту – "продовжити надавати Україні якомога більшу гуманітарну та політичну підтримку". "Те, що відбувається в Україні, – це страшна загарбницька війна проти мирного населення", - заявив Негаммер.
Нагадаємо, 8 квітня до Києва з офіційним візитом прибули очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та високий представник Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель. Разом з очільником уряду України Денисом Шмигалем представники ЄС відвідали Бучу, де російські окупанти чинили звірства проти мирного населення.
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