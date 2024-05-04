"Канцлер дав збій": експерти пояснили, чому Шольц сміявся з України через Taurus

Поведінку канцлера Німеччини Олафа Шольца, коли він публічно висміяв Україну через її прохання надати ракети Taurus, пояснили психологи та політики.

Про це пише німецьке видання BILD.

Зокрема, генсек опозиційної партії ХДС Карст Ліннеманн вважає поведінку Шольца ганебною.

"Абсолютно ганебно, що канцлер хихикає і сміється на рахунок України. Канцлер-реготун ображає людей, які боролися в Україні за життя та за нашу свободу", — сказав політик.

А психолог і письменник Торстен Хавенер заявив, що канцлер був у стресі і намагався зняти його сміхом.

"Шольц сміється не тому, що висміює інших, а тому, що перебуває у стані стресу та невпевненості у собі. Сміх — це захисна маска, що дозволяє зменшити або зняти напругу в такій ситуації", — зазначив психолог.

Німецький бізнес-тренер та експерт з мови тіла Крістіан Гальвес заявив, що канцлер, якого всі звикли бачити врівноваженим, дав збій.

"Шольц вважається обережним, точним, врівноваженим, задумливим, формалістом та аналітиком, але такі особи покладаються на дистанцію, а не на близькість. А зустрічі з громадянами припускають близьке спілкування та екстравертну поведінку, що викликає невпевненість та стрес. Спонтанне неконтрольоване зняття напруги відбувається завдяки сміху, що вивільняє. Багатьом людям це знайоме зі свого повсякденного життя: так раптом сміються на похороні або в інших ситуаціях невпевненості", — вважає бізнес-тренер.

Нагадаємо, Олаф Шольц грубо висміяв прохання України про ракети Taurus.

"Є зброя, яку можна постачати, лише якщо зберігається контроль за всім, що з нею роблять. І тут не можна вести дебати, наче між друзями: "Ти що, мені не довіряєш?" Звісно, я довіряю моєму другу. Але я б не став давати кожному всю зброю", - сказав Шольц і розсміявся.

Оглядач Bild Юліан Льовєнич назвав відповідь Шольца "несмачним жартом за рахунок українців".

Шольц грубо висміяв прохання України про Taurus

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