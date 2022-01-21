Канцлер Німеччнини відхилив пропозицію Байдена обговорити Україну – Spiegel

Також видання пише, що директор ЦРУ Вільям Бернс закликав Шольца активніше протидіяти Росії.

Президент Сполучених Штатів Джо Байдена пропонував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу обговорити ситуацію щодо України, проте Шольц відхилив цю пропозицію.

Про це інформує Spiegel.

Свою відмову їхати до Вашингтона канцлер пояснив зайнятістю і ситуацією з COVID-19. Натомість Шольц, здійснив візит до Мадрида.

За інформацією видання тепер сторони намагаються узгодити пізнішу зустріч, яка, попередньо, може відбутися у середині лютого.

Також Spiegel пише, що під час відвідин Берліна директор Центрального розвідувального управління США (ЦРУ) Вільям Бернс закликав Шольца активніше протидіяти Росії.

Представники уряду ФРН відмовилися коментувати цю інформацію.

Як додає Reuters, 25 січня в Берліні Шольц зустрінеться з президентом Франції Макроном. Серед тем переговорів фігуруватиме і Україна.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен розповів, про що запитував у Лаврова на зустрічі, і яку отримав відповідь.

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