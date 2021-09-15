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Канцлерка із марципану: німецька майстерня виготовляє солодощі із портретом Ангели Меркель

Канцлерка із марципану: німецька майстерня виготовляє солодощі із портретом Ангели Меркель

Так вирішили ушанувати політикиню, яка вже цього року складе свої повноваження.

Канцлерка із марципану. Німецька майстерня виготовляє солодощі із портретом Ангели Меркель.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 15 вересня.

Зазначається, що майстри вручну виготовляють зображення канцлерки із суміші мигдалевого борошна та цукрового сиропу.  Увесь процес проходить аж 8 етапів. Загалом планують зробити аж півтисячі одиниць й розпродати як сувеніри.

Власники запевняють, що насолоджуватися такими цукерками можна буде протягом наступних 2 років - такий у них термін придатності. Вартість одного солодкого портрета Меркель коштує майже 5 євро.

Новини світу: німецька майстерня виготовляє солодощі із портретом Ангели Меркель

Новини світу: німецька майстерня виготовляє солодощі із портретом Ангели Меркель
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