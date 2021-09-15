Так вирішили ушанувати політикиню, яка вже цього року складе свої повноваження.
Канцлерка із марципану. Німецька майстерня виготовляє солодощі із портретом Ангели Меркель.
Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 15 вересня.
Зазначається, що майстри вручну виготовляють зображення канцлерки із суміші мигдалевого борошна та цукрового сиропу. Увесь процес проходить аж 8 етапів. Загалом планують зробити аж півтисячі одиниць й розпродати як сувеніри.
Власники запевняють, що насолоджуватися такими цукерками можна буде протягом наступних 2 років - такий у них термін придатності. Вартість одного солодкого портрета Меркель коштує майже 5 євро.