Так вирішили ушанувати політикиню, яка вже цього року складе свої повноваження.

Канцлерка із марципану. Німецька майстерня виготовляє солодощі із портретом Ангели Меркель.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 15 вересня.

Зазначається, що майстри вручну виготовляють зображення канцлерки із суміші мигдалевого борошна та цукрового сиропу. Увесь процес проходить аж 8 етапів. Загалом планують зробити аж півтисячі одиниць й розпродати як сувеніри.

Власники запевняють, що насолоджуватися такими цукерками можна буде протягом наступних 2 років - такий у них термін придатності. Вартість одного солодкого портрета Меркель коштує майже 5 євро.

Новини світу: німецька майстерня виготовляє солодощі із портретом Ангели Меркель

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