Канцлерка Меркель отримала на прощання дивний подарунок: що означає кизиловий кущ

Канцлерка Меркель отримала на прощання дивний подарунок: що означає кизиловий кущ

Соціал-демократ Олаф Шольц, який невдовзі очолить німецький уряд, подарував своїй попередниці вазон із саджанцем.

Лідер соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Олаф Шольц, який за рішенням коаліції трьох партій офіційно стане новим канцлером ФРН, подарував Ангелі Меркель, яка залишає цю посаду, вазон із кизиловим кущем.

Про це повідомляє видання Bild.

Німецькі ЗМІ шукають пояснення такому подарунку. У виданні, яке поширило цю новину, припустили, що метровий саджанець кизилового куща містить натяк на чоловіка Ангели Меркель - Йоахіма Зауера, оскільки кизиловий кущ слід вирощувати в “кислому” (німецькою мовою — sauer) ґрунті.

У виданні Der Spiegel зауважили, що сорт кизилу називається Carpe diem, що в перекладі з латині означає "використовуй мить".

Фото: Twitter / MiRo_SPD

Як відомо, Олаф Шольц може обійняти посаду канцлера ФРН не пізніше 8 грудня.

Нагадаємо, соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) виграла вибори в Бундестаг - 25,7%. Для коаліції треба отримати 368 мандатів. Крісло канцлера посяде соціал-демократ Олаф Шольц.

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