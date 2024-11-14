Кандидат у держсекретарі США Рубіо розповів, що робитиме після вступу на посаду

Він заявив, що керівництво Держдепом є для нього великою честю та відповідальністю.

Сенатор Марко Рубіо, якого Дональд Трамп розглядає на посаду державного секретаря США, заявив, що його головним завданням стане забезпечення "миру через силу".

Про це він написав у соціальній мережі X.

Рубіо підкреслив керівництво Держдепом є для нього великою честю та відповідальністю.

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"На посаді Держсекретаря я щодня працюватиму над реалізацією його зовнішньополітичного порядку денного. Під керівництвом президента Трампа ми будемо забезпечувати мир через силу і завжди ставити інтереси американців та Америки понад усе", - заявив сенатор.

Нагадаємо, Трамп планує призначити своїм радником з питань нацбезпеки конгресмена Майка Волтца.

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