Кандидат Трампа на посаду генпрокурора зняв свою кандидатуру після секс-скандалу

Обранець Трампа на посаду генпрокурора США Метт Гетц, який був проти допомоги Україні, зняв свою кандидатуру.

Конгресмен від Флориди Метт Гетц відкликав свою кандидатуру на посаду генерального прокурора після звинувачення на його адресу в сексуальних домаганнях та вживанні наркотиків.

Про своє рішення Гетц повідомив у соцмережі X.

"Не можна гаяти час на непотрібну тривалу сутичку у Вашингтоні. Тому я знімаю свою кандидатуру з розгляду на посаду генерального прокурора, – написав Гетц.

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Він зізнався, що ухвалив це рішення після зустрічі із сенаторами напередодні. Також Гетц запевнив, що "залишається повністю відданим тому, щоб Дональд Трамп став найуспішнішим президентом в історії".

"Я завжди буду пишатися тим, що президент Трамп призначив мене очолити Міністерство юстиції, і я впевнений, що він врятує Америку", – підсумував соратник Трампа.

Раніше американські ЗМІ Wall Street Journal та Washington Post писали, що Комітет з етики Палати представників заслухав свідка, яка бачила, як Метт Гетц займався сексом із 17-річною дівчиною на вечірці у 2017 році, коли працював у Конгресі.

Як передавав Вild, колега з партії висунув Гетцу звинувачення в тому, що він показував колегам у Палаті представників фотографії та відео дівчат, з якими "спав".

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