Кандидат у президенти Польщі закликав НАТО витрачати на оборону 5% ВВП, бо "Путін розуміє лише силу"

Він зазначив, що не можна недооцінювати загрозу, яка надходить зі сходу.

Польща та інші країни НАТО повинні виділяти на свою оборону не менш ніж 5% ВВП.

Таку думку висловив мер Варшави і кандидат в президенти Польщі Рафал Тшасковський, інформує PAP.

Він заявив, що вже у 2026 році Польщі необхідно витратити на оборону та забезпечення безпеки 5% ВВП.

"Це саме те, що повинен робити весь Європейський Союз. Ми повинні підвищити наші бойові можливості, але також підвищити наші можливості стримування, звідси і проєкт "Східний щит"",- заявив Тшасковський.

Він зазначив, що не можна недооцінювати загрозу, яка надходить зі сходу.

"Звідси проєкт укріплень вздовж усього кордону, це 800 кілометрів укріплень, проєкт, який зараз реалізується і буде готовий до 2028 року, має першорядне значення для безпеки Польщі, але також і для безпеки ЄС", - сказав мер Варшави.

Також політик додав, що цей кордон буде одним з найбезпечніших у всій Європі.

"Ми повинні продемонструвати Путіну, що ми готові до будь-якого сценарію, тому що це є стримуючим фактором. Путін розуміє лише мову сили, і саме тому ми діємо таким чином і будуємо ці укріплення", - заявив Тшасковський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський різко відповів кандидату у президенти Польщі, який "не бачить Україну у ЄС і НАТО".

Крім того, ми раніше інформували, що Польща хоче брати участь у переговорах про закінчення війни в Україні.

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