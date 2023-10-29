Кандидат у президенти США заявив, що Ізраїль має відрубати голови лідерам ХАМАС (відео)

Кандидат на пост президента США від Республіканської партії Вівек Рамасвамі каже, що Ізраїль "має відрубати голови сотні лідерів ХАМАС, насадити їх на палиці та виставити на кордоні Ізраїлю та Гази".

Його слова пролунали в ефірі телеканалу C-Span.

За його словами, цим має займатися саме Ізраїль, а не Сполучені штати Америки.

"Я б хотів, щоб ЦАХАЛ насадив на палиці голови сотні лідерів ХАМАС і вишикував їх на кордоні Ізраїлю та Гази на знак того, що 7 жовтня 2023 року більше ніколи не повториться. І використав би всі ресурси, щоб вибудувати кордон, що захищає майбутнє", – сказав він.

Він спрогнозував, що це те, що Джордж Вашингтон сказав би зробити Сполученим Штатам.

Кандидат у президенти США закликав відрубати голови лідерів ХАМАС

Як розгортаються події на Близькому Сході

Гасла на пропалестинських демонстраціях в арабському світі, а також у Європі та США зовсім не мир. На них звучать лозунги знищення Ізраїлю і євреїв.

Президент Ірану Ібрагім Райсі заявив, що Ізраїль своїми діями "перейшов червону межу, яка може змусити всіх вжити заходів".

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