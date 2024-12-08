Кандидат в президенти Польщі відреагував на звинувачення у зв’язках із криміналітетом 

Кароль Навроцький – історик, доктор гуманітарних наук. Від 2021 року керує Інститутом національної пам’яті Польщі. Він відомий ініціюванням знесення пам’ятників на честь радянських солдатів.

Депутати з урядової партії “Громадянська коаліція” вимагають від правоохоронних органів перевірити інформацію, викладену в оприлюдненому досьє на кандидата в президенти Кароля Навроцького, де йдеться про його ймовірні зв’язки з кримінальними структурами рідного Гданська.

Навроцький відреагував на це під час зустрічі з виборцями в Любліні, передає Polska Agencja Prasowa.

“Усе моє життя пов’язане з дуже конкретними темами, і з останнього тижня стало відомо, яка я насправді людина”, — зазначив Навроцький.

Він нагадав про свої досягнення, зазначивши, що є доктором гуманітарних наук, три роки очолює Інститут національної пам’яті та багато років представляє польську державу на міжнародній арені.

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Кандидат розкритикував своїх політичних опонентів, зокрема Рафала Тшасковського, кандидата від “Громадянської коаліції”, та Дональда Туска, керівника партії “Громадянська платформа”.

Навроцький заявив, що не довірив би Туску навіть доглядати за своїм хом’яком, а Тшасковський, якого він назвав “Рафалом з ратуші”, не відповідає його уявленням про ефективного міського голову Варшави.

Щодо викладеного у досьє про його можливі зв’язки, Навроцький категорично заперечив звинувачення.

У чому звинувачують кандидата у президента Польщі

Протягом минулого тижня інформаційний портал Onet.pl опублікував частини анонімного дослідження, які містять дані про нібито тісні зв’язки Кароля Навроцького з представниками кримінальних і неонацистських кіл. Згідно з інформацією Onet, цей звіт мав бути надісланий голові партії “Право і справедливість” (PiS) Ярославу Качинському ще до ухвалення рішення про висунення Навроцького як кандидата в президенти від PiS.

Витік звіту викликав серйозний суспільний резонанс. Політики з опозиційної “Громадянської коаліції” Міхал Щерба та Даріуш Йонський провели пресконференцію, на якій детально обговорили зміст доповіді. Вони наголосили, що людина з такими звинуваченнями не повинна очолювати Інститут національної пам’яті чи балотуватися на пост президента.

“У першому реченні звіту ми читаємо, що Кароль Навроцький знайомий із Ольгердом Л., Гжегожем Х. та іншими неонацистами — жорстокими злочинцями з Гданська. І так на 70 сторінках. Серйозний партійний лідер після такого звіту виставив би такого кандидата за двері, а не висував у президенти. Однак Ярослав Качинський проігнорував цей звіт і підтримав цю кандидатуру”, — заявив Даріуш Йонський.

Після публікації компрометуючих даних польська контррозвідка вже затримала одного з фігурантів звіту — Ольгерда Л. Цей інцидент лише підсилив напругу навколо кампанії Навроцького та викликав нові запитання до керівництва партії PiS.

Нагадаємо, раніше Кароль Навроцький назвав Галичину "Східною Малопольщею". В своїй публікації очільник польського Інституту нацпам’яті дивно відреагував на рішення українських колег про початок ексгумації жертв Волинської трагедії.