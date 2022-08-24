Кандидатка на пост прем'єр-міністра Британії готова натиснути на "ядерну кнопку"

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс, яка лідирує у боротьбі за посаду прем'єр-міністра, під час дебатів заявила, що готова у разі потреби натиснути "ядерну кнопку".

Про це повідомляє The Telegraph.

"Я думаю, це важливий обов'язок прем'єр-міністра. Я готова це зробити", - заявила Трасс у відповідь на запитання, як би вона себе почувала в ситуації, коли буде необхідність застосувати ядерну зброю.

Як відомо, у Британії триває кампанії з виборів лідера правлячої Консервативної партії Великобританії, переможець якої стане прем'єр-міністром.



Минулого тижня Ліз Трасс суттєво випереджала свого опонента Ріші Сунака. За підсумками опитування від 18 серпня, її збиралися підтримати 66% членів Консервативної партії з тих, хто визначився з вибором, а Сунака – 34%.

Нагадаємо, 7 липня Джонсон заявив, що йде у відставку з посади очільника уряду та лідера Консервативної партії. Він ухвалив таке рішення через політичну кризу та хвилю відставок членів британського уряду.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що після відставки Джонсона підтримка від Британії не зміниться.

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