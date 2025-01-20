Кандидатка у премʼєри Канади Фріланд пообіцяла "удар у відповідь" Трампу

Христя Фріланд пообіцяла боротися за Канаду, зокрема – використовувати контртарифи для економічного тиску на США, які Трамп офіційно очолить 20 січня.

Колишня пані міністр фінансів Канади Христя Фріланд розпочала передвиборчу кампанію на пост премʼєр-міністра, заявивши, що є найкращим кандидатом для боротьби з майбутнім президентом США Дональдом Трампом

Про це повідомляє Bloomberg.

Христя Фріланд у промові пообіцяла боротися за Канаду, зокрема – використовувати контртарифи для економічного тиску на США, які Трамп офіційно очолить 20 січня. Раніше він заявив, що запровадить високі тарифи на канадські товари, що може завдати шкоди економіці.

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"Якщо ви вдарите нас, ми вдаримо у відповідь", – сказала вона.

Колишня посадовиця також пообіцяла боротьбу "долар за долар" – помсту за тарифи Вашингтона, яка "завдасть найбільшого торгового удару, який коли-небудь переживали Сполучені Штати".

Ексміністерка фінансів претендує на посаду лідера Ліберальної партії та премʼєра Канади після того, як Джастін Трюдо оголосив про свою відставку 6 січня.

Bloomberg додає: якщо Фріланд переможе на виборах – стане другою жінкою-премʼєром Канади й першою, яка очолить Ліберальну партію.

Зазначимо, 17 січня Христя Фріланд оголосила про свою кандидатуру на посаду прем'єр-міністра та лідера Ліберальної партії.

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