Кандидату в президенти Франції, який хоче зняти санкції з Росії, розбили яйце об голову – відео

Кандидату в президенти Франції, який хоче зняти санкції з Росії, розбили яйце об голову – відео

Інцидент стався, коли Ерік Земмур виходив з машини.

У Франції кандидату в президенти Еріку Земмуру розбили яйце об голову.

Курйозний інцидент стався, коли політик виходив з автівки. Тоді ззаду до нього підкрався літній чоловік та вдарив його яйцем по голові. Відповідне відео з'явилося в Telegram-каналі NEXTA Live.

Чоловіка одразу затримали охоронці кандидата в президенти.

Подейкують, що такий вчинок пов'язаний з тим, що Земмур підтримує зняття санкцій з Росії.

Зауважимо, Ерік Земмур у Франції відомий як письменник та журналіст, він походить із сім'ї алжирських євреїв, але його називають "фашистом, антисемітом, сексистом та ксенофобом". А через скандальні та різкі висловлювання його називають французьким Дональдом Трампом.

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