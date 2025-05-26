Кароль Навроцький / © Associated Press

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Польське видання Onet опублікувало розслідування, де стверджує, що кандидат у президенти країни Кароль Навроцький замовляв повій для гостей готелю, коли працював там охоронцем. Йдеться про Grand Hotel у місті Сопот.

Прем’єр-міністр Дональд Туск публічно двічі звинуватив Навроцького в сутенерстві. 8 травня він написав на порталі Х і звинуватив лідера PiS Ярослава Качинського:

«Ти знав про все, Ярославе. Про зв’язки (Навроцького — Ред.) з гангстерами, про „знайомство з дівчатами“, про квартиру кохання в Музеї Другої світової війни, про шахрайство з квартирою та інші справи, які досі залишаються прихованими. Вся відповідальність за цю катастрофу лягає на тебе!».

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І вдруге, під час свого виступу в Сеймі 20 травня Туск сказав: «Можливо, серед ваших прихильників є люди, які не хочуть бачити президентом когось, хто був охоронцем біля воріт, у казино, в ескорт-агентстві».

Журналісти розшукали десятки людей, які знали Навроцького, працювали в Grand Hotel, були поліціянтами Сопота або оберталися у злочинному світі. Вони стверджували, що чули сутенерські чутки про Навроцького, багато хто казав, що кожен, хто працював в охороні готелю, «мусив» співпрацювати з сутенерами.

Гранд-готель у Сопоті / Фото: Onet

Через місяці журналстам вдалося вийти на двох свідків — колишніх друзів Навроцького, які працювали з ним в охороні того готелю.

Першим свідком є ​​друг Навроцького з часів вивчення історії в Гданському університеті. Він був одним із кількох студентів-істориків, яких Навроцький запросив охороняти готель.

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«Я бачив, як до готелю приходили повії — це було важко не помітити. Я припускав, що в них якась домовленість з охороною, але мене це не цікавило. Одного разу, під час вечірньої зміни, Кароль запитав мене, чи не хочу я підзаробити, бо він і група охоронців заробляють, надаючи повій гостям готелю. Моя роль полягала в тому, що якщо хлопець запитує мене, де можна познайомитися з дівчатами, я маю повідомити Кароля… Я мав отримати за це свою частку. Не скажу, що я засмучений — я не лицемірю. Пізніше Кароль похвалився мені, що саме він був співтворцем цієї мережі», — розповів знайомий кандидата у президенти.

Інший співрозмовник заявив, що на власні очі бачив, як Навроцький зайшов до готелю з повією та її «охоронцем».

Сам Кароль Навроцький написав у Х, що сьогодні в Польщі проблемою є «політична проституція, яка хоче віддати Польщу за іноземні гроші». Він заявив, що за цю статтю подасть на видання Onet до суду.

Зауважимо, що Навроцький відомий своїми антиукраїнськими поглядами. Недавно він заявив, що проти вступу України до НАТО.

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