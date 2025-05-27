Кандидат у президенти Польщі Навроцький здав тест на наркотики (фото)

Кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький

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Кароль Навроцький, який балотується в президенти Польщі, здав тест на наркотики. Тепер він хоче, щоб його конкурент — мер Варшави Рафал Тшасковський — зробив те саме.

Про це він написав у мережі Х.

«Поляки хочуть бути впевненими, що майбутній президент повністю здоровий. Ось чому я пройшов тест на наркотики. Результат, звісно, був негативним. Тепер черга пана Рафала! Наберися сміливості! Якщо ти чистий, тобі нема чого боятися!», — написав він.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що кандидат у президенти Польщі Навроцький був сутенером і «замовляв» повій.

Сам Кароль Навроцький написав у Х, що сьогодні в Польщі проблемою є «політична проституція, яка хоче віддати Польщу за іноземні гроші». Він заявив, що за цю статтю подасть на видання Onet до суду.

Зауважимо, що Навроцький відомий своїми антиукраїнськими поглядами. Недавно він заявив, що проти вступу України до НАТО.

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