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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Кандидат у президенти Польщі зірвав із мерії прапор України: деталі інциденту

Ґжегож Браун під час мітингу вирішив заробити додаткові бали перед виборцями.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Ґжегож Браун

Ґжегож Браун / © Associated Press

Польський політик та кандидат у президенти Ґжегож Браун разом з молодим хлопцем зірвав з будівлі мерії міста Біла Підляська синьо-жовтий прапор, який висів там від лютого 2022 року на знак підтримки України.

Про подію пише rmf24.pl.

Це сталося у середу ввечері, 30 квітня, під час виступу Брауна перед своїми прихильниками у межах виборчої кампанії. Зараз справу розслідує поліція.

«Співробітники встановили особу чоловіка, який зняв прапор України з будівлі міської ради. Також детально аналізуються записи щодо цього інциденту. Зібрані матеріали будуть передані до прокуратури», — повідомила поліція.

Браун наголошував, що українському прапору не місце на будинку мерії польського міста, адже тут не Україна, тому його буде передано найближчому консульству України в РП. Згодом він розмістив у соцмережах відповідне відео.

На інцидент відреагував посол України у Польщі Василь Боднар, який в Мережі X назвав це «свідомою провокацією, спрямованою проти українсько-польської дружби».

«Протидіймо таким провокаціям спільно й рішуче. Особливо у період жорстокої війни Росії проти України, яка триває, коли ми боремося за нашу спільну безпеку», — зазначив Боднар.

Нагадаємо, Служба безпеки України повідомила про підозру українському громадянину корейського походження Лі Вон Чолю, який 2014 року брав участь у захопленні Луганської ОДА та заміні українського прапора на російський.

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