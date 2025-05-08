Кандидат в президенти Румунії "виставив рахунок" Україні: що ще вимагає, крім грошей

Джордже Сіміон / © Associated Press

Реклама

Проросійський лідер румунських ультраправих та переможець першого туру президентських виборів Джордже Сіміон заявив, що хоче компенсації від України за допомогу, яку Румунія надала.

Про це передає Digi24.

Відповідаючи на запитання, чи підтримуватиме він Україну як президент, Сіміон заявив, що «Румунія не дасть жодного лея іншій країні, а зосередиться на власному населенні».

Реклама

Румунський «симпатик» Росії заявив, що його позиція щодо війни РФ проти України — «це нейтралітет, не ескалація і не постачання зброї, а приєднання до політики Трампа».

«Ми потрібні Україні, а не нам, тому Україна повинна поважати національні та релігійні права пів мільйона румунів, які проживають в Україні. І ми, безумовно, хочемо компенсації за участь Румунії у воєнних зусиллях», — сказав скандальний політик.

Зокрема, він обурений передачею Україні Румунією системи Patriot.

«Я не знаю, чи ця компенсація буде відображена в контрактах на відбудову України, в зерні чи інших питаннях, але за систему „Петріот“, подаровану Клаусом Йоганнісом як зраду інтересів румунської нації, та інші витрати, які румуни зробили з власної кишені, ми повинні отримати вигоду», — додав кандидат у президенти Румунії.

Реклама

Нагадаємо, що румунські націоналісти, які підтримують ідею România Mare (Великої Румунії), вважають, що до складу їхньої держави має належати Чернівецька та південна частина Одеської областей, що до 1940 року входили до складу Румунії.

Зауважимо, що говорячи про «національні та релігійні права румунів» Сіміон повторює тезу кремлівської пропаганди про нібито «утиски» нацменшин в Україні.

Нагадаємо, 4 травня відбувся перший тур виборів президента Румунії. У ньому перемогу здобуває ультраправий політик Джордже Сіміон. Він виступає проти військової допомоги Україні, критикує керівництво ЄС і симпатизує президенту США Дональду Трампу.