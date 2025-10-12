Кандидата на пост МЗС Чехії Турека звинуватили в расизмі та нацизмі: подробиці скандалу

Філіп Турек / © Instagram

Лідер руху ANO та, ймовірно, майбутній прем’єр-міністр МЗС Чехії Андрей Бабіш повідомив про свою стурбованість щодо Філіпа Турека, потенційного кандидата на важливу посаду міністра закордонних справ, через його попередні публікації в соціальних мережах.

Про це пише видання Radio Prague International.

Видання Deník N оприлюднило інформацію, згідно з якою Турек, який є почесним головою руху «Автомобілісти», неодноразово публікував на своїй сторінці у Facebook контент расистського, сексистського або гомофобного характеру. Ці дописи, які пізніше були видалені, також містили згадки про Адольфа Гітлера та Беніто Муссоліні.

Сам Філіп Турек назвав публікацію його старих видалених дописів «безсоромною спробою дискредитації» і заявив, що має намір вирішувати це питання юридичним шляхом.

У відповідь на скандал, Андрей Бабіш у суботу оголосив, що зустрінеться з Туреком і лідером «Автомобілістів» Петром Мацінкою на початку наступного тижня, щоб обговорити цю ситуацію.

На тлі цих повідомлень ромська організація «Ромеа» публічно звернулася до Андрея Бабіша із закликом не висувати Філіпа Турека на посаду міністра закордонних справ.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що після перемоги Андрія Бабіша на парламентських виборах у Чехії посилюється загроза подальшого обмеження підтримки України з боку ЄС.