Канібал шокував розповіддю, як з'їв свого друга – фото

Історію чоловіка, який "з'їв свого друга", зафільмував режисер, який відвідав "плем'я канібалів".

Про це пише LADbible.

Майкл Рокфеллер є, мабуть, найвідомішим прикладом людей, які занадто близько підійшли до канібалів, оскільки його місцезнаходження досі невідоме від моменту зникнення 1961 року. Існує теорія, що він сам долучився до племені, в той час як інші вважають, що він був убитий, коли вдруге вступив з ними в контакт.

Син колишнього віце-президента США Нельсона Рокфеллера був не єдиним дослідником світу, який цікавився племенами, що дотримуються стародавніх ритуалів, оскільки багато інших контактували з цими групами для глибшого розуміння їхніх вірувань.

У липні 2006 року дослідники вирушили до Західного Папуа, того самого місця, де зник Майкл Рокфеллер, щоб поспілкуватися з одними з останніх канібалів, які, як вважається, залишилися живими.

Відомі як короваї, вони живуть за тими ж звичаями вже 10 000 років і не мають жодного наміру їх змінювати. Провінція розташована на крайньому сході Індонезії, на західному узбережжі острова Нова Гвінея.

Тут режисери з Journeyman Pictures наважилися дізнатися більше про їхні звичаї, додавши до свого репертуару документальні фільми про найбільш інтригувальні теми у світі.

Плем'я вірить, що коли хтось помирає, починається полювання на "одержимих" злими духами, щоб убити і з'їсти їх, і ніхто не може бути в безпеці: шестирічний хлопчик опинився під підозрою після раптової смерті батьків, оскільки його дядько зізнався, що його можуть вбити, коли він досягне статевої зрілості.

Але під час розмови з одним із членів племені режисер запитав, чи знав він його перед тим, як убити, на що той холодно відповів: "Так, він був моїм другом і частиною моєї родини. Це нормально. Я не відчуваю смутку чи чогось такого".

Канібал / Фото: Youtube/Journeyman Pictures

Але на цьому жах не закінчився: тієї ж ночі одноплемінник приніс режисерові череп одного з убитих і з'їдених ним людей, оскільки незадовго до смерті двоюрідного брата він сказав йому, що ця людина була "чаклуном", одержимим злим духом.

Череп / Фото: Youtube/Journeyman Pictures

Дотримуючись традиції, він убив і з'їв після смерті двоюрідного брата, а череп залишив собі як трофей за вбивство, яким найбільше пишається.

Нагадаємо, чоловік написав "страшного листа" родині перед тим, як його вбило плем'я канібалів. Джон Аллен Чау був убитий племенем сентинелес 2018 року.

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