Канібала стратили в день народження за вбивство 10-річної дівчинки: якими були його останні слова

Чоловік, який вбив 10-річну дівчинку в рамках своєї канібальської фантазії, був убитий смертельною ін'єкцією у свій день народження.

Про це пише Metro.

Страта Кевіна Рея Андервуда стала останньою в США цього року, коли його оголосили мертвим у четвер вранці, 19 грудня, у в'язниці штату Оклахома.

Андервуд, який зізнався у жорстокому вбивстві Джеймі Роуз Болін 2006 року, дивився на свою матір, сім'ю і команду захисту, коли о 10:04 ранку в його організм ввели три препарати.

Його дихання було перервано, і через декілька хвилин він заплющив очі. Андервуд був оголошений мертвим о 10:14 ранку, повідомив речник Департаменту виконання покарань штату Ланс Вест.

Того ж дня Андервуду виповнилося 45 років.

"Рішення стратити мене в день мого народження і за шість днів до Різдва було невиправдано жорстоким щодо моєї сім'ї, - сказав він. "Але я дуже шкодую про те, що зробив, і хотів би повернути все назад".

Перебуваючи у камері смертників, Андервуд перепросив сім'ю Джеймі та свою сім'ю "за всі жахливі речі, які він зробив".

Андервуд заманив Джеймі до своєї квартири в місті Перселл, штат Оклахома, і, використовуючи обробну дошку, вдарив її по голові, душив, сексуально домагався і ледь не відрубав їй голову у ванні. Потім він відмовився від планів з'їсти її.

Поліція запідозрила Андервуда на контрольно-пропускному пункті, обшукала його будинок і знайшла оголене тіло Джеймі в шафі, загорнуте в поліетиленовий пакет.

"Я хотів перепросити сім'ю жертви, мою власну сім'ю і усіх присутніх у цій кімнаті, яким довелося почути жахливі подробиці того, що я зробив", - сказав Андервуд під час слухання минулого тижня.

Адвокати колишнього працівника продуктового магазину просили звільнити його від смертної кари через психічні та інші захворювання, зокрема шизотипний розлад особистості, біполярний і панічний розлади, аутизм, посттравматичний стресовий розлад і множинні девіантні сексуальні парафілії. Прокурори стверджували, що психічна хвороба не виправдовує заподіяння шкоди дітям.

У четвер, 19 грудня, Верховний суд США відхилив прохання Андервуда про відстрочку виконання вироку, яке він подав в останню хвилину.

Останнє приймання їжі Андервуда складалося з курячого смаженого стейка, чизбургера з картоплею фрі і кетчупом, картопляного пюре з підливою, гарячої булочки з квасолею і содової в тюремній їдальні о 17:40 в середу, повідомила The Independent прессекретарка Департаменту виконання покарань штату Оклахома Кей Томпсон.

Сестра Джеймі, Лорі Пейт, висловила вдячність прокурорам за те, що вони домоглися смертної кари для Андервуда.

"Це не поверне нашу Джеймі, але це дозволить звільнити місце в наших серцях, щоб зосередитися на ній, і дозволить розпочати процес зцілення", - сказала Пейт.

Андервуд став 25-м ув'язненим, якого стратили в країні цього року.

Нагадаємо, у листопаді у США третя людина померла внаслідок нового методу страти-"тортури". Суперечливий метод страти "азотна гіпоксія" передбачає вдихання азоту через респіратор, розміщений над носом і ротом ув'язненого, що вбиває його в результаті кисневого голодування.

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