«Аерофлот» розбиратиме лвтаки на запчастини

Міжнародні санкції та вимушений «канібалізм» літаків продовжують знищувати цивільну авіацію Російської Федерації. З наявними темпами деградації вже за кілька місяців її авіапарк може зменшитись більш ніж удвічі в порівнянні з довоєнним.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ).

Як доказ критичної ситуації на авіаринку, російська вантажна компанія «Волга-Днепр» та авіагігант «Аерофлот» уклали угоду про передавання восьми вантажних літаків Boeing, які планують використати як донори запчастин. Це дозволить «Аерофлоту» деякий час підтримувати технічний стан та продовжувати експлуатацію наявних бортів.

Літаки на розбирання замість польотів

Контракт передбачає фінансовий лізинг шести літаків Boeing 737-800BCF та двох Boeing 747-400 дочірнім компаніям «Аерофлоту» — перевізникам «Победа» та «Россия». Загальна сума цієї угоди становить близько 130 мільйонів доларів США, а фінансування забезпечить Фонд національного добробуту РФ.

На початку 2022 року російський авіаційний сектор мав в експлуатації приблизно 1500–1800 пасажирських літаків західного виробництва. Сьогодні ця кількість значно скоротилася, оскільки міжнародні обмеження повністю заблокували доступ до літаків та необхідних запчастин.

«Авіаперевізники РФ змушені ставити повітряні судна „на землю“ або закуповувати запчастини „сірими“ неофіційними схемами без гарантії якості та безпеки,» — повідомляє СЗР.

Деградація та скорочення авіапарку

Укладений контракт між «Волга-Днепр» та «Аерофлотом» став першим зафіксованим випадком на російському ринку, коли пасажирський авіаперевізник придбав вантажні літаки виключно аби розшматувати їх на комплектувальні. Раніше для «латання» техніки застосовувалося розукомплектування власних, але справних, авіалайнерів, запаси яких, ймовірно, вичерпались.

У середньостроковій перспективі така практика «канібалізму» неминуче призведе до зменшення загальної кількості літаків, збільшення вартості авіаперевезень та подальшої деградації усієї російської цивільної авіації. В українській розвідці прогнозують, що якщо поточні умови залишаться незмінними, вже наступного року авіапарк Росії може скоротитися більш ніж удвічі.

Нагадаємо, західні санкції також змушують Росію зменшити випуск військових літаків через брак західних компонентів унаслідок дії санкцій. Цей факт також суттєво обмежує спроможності країни-агресорки з ремонту наявних літаків та підтримання їхньої експлуатації.