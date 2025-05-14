Канцлер Німеччини кличе Трампа в село його діда: що стоїть за незвичним запрошенням

Фрідріх Мерц / © Associated Press

Реклама

Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц шукає способи налагодити діалог із президентом США Дональдом Трампом, і одним із них стала спроба апелювати до його особистих коренів.

Про це повідомляє Politico.

Мерц запропонував Трампу здійснити спільну поїздку до рідного села його діда в Німеччині.

Реклама

«Я запросив його до Німеччини, відвідати місто його предків. Я поїду туди з ним», — заявив Мерц під час виступу на бізнес-саміті в Берліні.

Йдеться про невелике село на заході Німеччини, де 1885 року народився дід президента США — Фрідріх Трамп, який у 16 років емігрував до США.

Попри те, що Трамп неодноразово критикував Німеччину, називаючи її «неплатником» з питань оборонного бюджету НАТО, він часто наголошував на своєму походженні: «У мене німецька кров», — казав він під час зустрічі з Ангелою Меркель 2019 року.

Запрошення Мерца пролунало на тлі підготовки його першої офіційної поїздки до Вашингтона як канцлера. Хоча точна дата візиту наразі невідома, він підтвердив, що це відбудеться найближчим часом.

Реклама

Як зазначає Politico, Мерц і Трамп уже двічі спілкувалися телефоном після перемоги ХДС на виборах. Востаннє це сталося під час візиту Мерца до Києва, де він перебував разом із лідерами Франції, Великої Британії та Польщі.

Що відомо про Фрідріха Мерца та як він ставиться до України

Нагадаємо, Фрідріх Мерц офіційно обійняв посаду канцлера Німеччини після того, як 6 травня його кандидатуру підтримав бундестаг у другому турі голосування. З початком свого мандату Мерц демонструє чітку проукраїнську позицію та готовність до рішучих дій.

На відміну від свого попередника Олафа Шольца, який не поспішав з передаванням Києву далекобійного озброєння, Мерц уже підтвердив готовність надати Збройним силам України крилаті ракети Taurus. Це озброєння здатне суттєво вплинути на перебіг війни.

10 травня новий канцлер прибув до Києва, де взяв участь у зустрічі представників так званої «коаліції охочих» — групи країн, які надають військову підтримку Україні. Мерц наголосив, що разом із партнерами, зокрема США, ця коаліція зробить усе можливе для наближення закінчення війни.

Реклама

Водночас він підкреслив, що не підтримує публічного розголошення конкретних заходів, які вживаються для досягнення миру, вважаючи, що такі питання мають вирішуватись без надмірної уваги з боку ЗМІ.

Мерц також попередив Росію про ймовірність нових санкцій у разі, якщо Кремль не погодиться на тривале припинення вогню та не долучиться до мирного діалогу.