Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про відсутність передумов для іноземного військового або політичного втручання в ситуацію на Кубі.

Про це повідомляє Clash Report.

Під час свого виступу канцлер наголосив, що наразі немає очевидних підстав, які б виправдовували зовнішнє втручання у внутрішні справи Гавани. Мерц підкреслив, що офіційний Берлін не вбачає прямої агресії чи небезпеки, яка б виходила з боку кубинської сторони щодо інших держав.

«Незважаючи на всі внутрішні проблеми цієї країни, пов’язані з комуністичним режимом, від Куби не виходить жодної очевидної загрози для третіх країн за межами Куби», — констатував канцлер Німеччини.

Питання захоплення Куби — що відомо

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп висловлювався щодо можливості «дружнього захоплення» Куби. Він наголосив на гуманітарній кризі в країні та розглядав її як загрозу національній безпеці США.

Тоді Куба відповіла на погрози США щодо заволодіння країною. Кубинці чітко заявили, що агресор зіткнеться зі спротивом.

До слова, ще 16 березня енергосистема Куби зазнала повного краху, залишивши близько 10 мільйонів людей у суцільній темряві.