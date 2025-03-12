Капітан вантажного судна, що зіткнулося з нафтовим танкером, виявився громадянином Росії

Встановлено особу капітана вантажного судна, яке 10 березня зіткнулося з американським нафтовим танкером у Північному морі, що спричинило величезну "вогняну кулю".

Про це пише CNN.

Як повідомляється, близько 10 ранку в понеділок контейнеровоз MV Solong під португальським прапором врізався в американський танкер Stena Immaculate неподалік від узбережжя Йоркширу у Великій Британії.

У зв'язку з інцидентом заарештовано 59-річного капітана вантажного судна, який виявився громадянином Росії, повідомив 12 березня власник судна Ернст Русс.

Поліція Гамберсайда підтвердила, що росіянин був затриманий за підозрою у вбивстві з необережності, оскільки розпочато кримінальне розслідування причин катастрофи.

Про це заявив головний суперінтендант поліції Крейг Ніколсон: "Вже проведена велика робота і ми тісно співпрацюємо з нашими партнерами, щоб зрозуміти, що сталося, і надати підтримку всім постраждалим. Заарештований наразі перебуває під вартою, поки тривають слідчі дії, і ми продовжуємо спілкуватися з усіма причетними, щоб з'ясувати всі обставини інциденту".

Американське судно перевозило близько 220 000 барелів авіаційного палива і, як вважають, на момент зіткнення стояло на якорі.

Аварія спричинила "величезну вогняну кулю" і масштабну пошуково-рятувальну операцію, під час якої 32 постраждалих були доправлені на берег.

Аварія танкера та вантажного судна біля берегів Британії 10 березня / Скриншот з відео

Один член екіпажу наразі залишається зниклим безвісти, і міністр морського флоту Великої Британії Майк Кейн заявив у Палаті громад, що він, ймовірно, загинув.

Джерело в уряді Великої Британії заявило, що попереднє розслідування не вказує на зловмисність, але не виключає її. Майк Кейн заявив, що хоча щось пішло "жахливо не так", коли вантаж зіткнувся з танкером, наразі немає жодних доказів, які б вказували на зловмисність.

Американський танкер стояв на якорі біля естуарію Гамбер після подорожі з Греції, в той час як MV Solong вирушив із Шотландії до Роттердама в Нідерландах.

Велика кількість авіаційного палива на танкері спричинила занепокоєння щодо впливу розливу на навколишнє середовище і побоювання, що катастрофічне зіткнення може призвести до незворотних екологічних наслідків.

Національне управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) заявляє, що очищення "ніколи не може видалити 100 відсотків" нафти, розлитої у воді, в той час як експерти з охорони дикої природи попереджають, що такі масштабні розливи нафти забруднюють морські екосистеми, завдаючи шкоди птахам, морській флорі і фауні та прибережним середовищам проживання.

Нагадаємо, нещодавно у Колумбії туристичний човен вибухнув у вогні із 92 пасажирами на борту. Люди стрибали із судна в море.

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