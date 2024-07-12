"Капсула самогубця": перша людина випробує пристрій заради смерті (фото)

"Капсула самогубця", що обіцяє забезпечити безболісну смерть, яка може настати протягом 10 хвилин після входу, має бути вперше використана вже наступного тижня.

Про це пише LADbible.

Sarco є надрукованою на 3D-принтері капсулою, яку називають "Теслою евтаназії". І, попри технологічні досягнення, творців звинуватили у "гламуризації" самогубства, і у них можуть виникнути серйозні проблеми із законом.

Доктор Філіп Нічке, якого прозвали "Доктор Смерть", повідомив, що перший пацієнт використає її у Швейцарії. 76-річний медик також зазначив, що капсулу можна буксирувати у будь-яку точку світу: "Це може бути, наприклад, ідилічна обстановка на відкритому повітрі або в приміщенні організації, яка надає допомогу в самогубстві".

Капсула самогубця / Фото: Exit International

Швейцарські ЗМІ повідомили, що капсули готові до використання, але державний прокурор Пітер Штіхер попередив, що будь-кому, хто допомагає пацієнтові використовувати капсули, може загрожувати до п'яти років ув'язнення.

За словами Нічке, засновника організації Exit International, яка виступає за евтаназію та виготовила цей винахід, капсула Sarco працює, заповнюючи камеру азотом, знижуючи рівень кисню настільки швидко, що людина майже одразу непритомніє. Вона відчуваєце протягом першої хвилини, а через 10 хвилин на неї чекає "мирна, надійна і вільна від наркотиків" смерть.

Філіп Нічке демонструє свій винахід / Фото: Exit International

Команда Exit International навіть подбала про те, щоб капсули Sarco можна було активувати за допомогою голосового управління та руху очей для тих, хто має дуже серйозні захворювання та проблеми з пересуванням, що означає, що вони не можуть спілкуватися голосом.

Модулі, які активуються за допомогою кнопки, моргання або жесту, також мають аварійну кнопку та маршрут евакуації на випадок, якщо користувачі передумають.

Здавалося б, надійна машина смерті зазнала запеклої критики, як сказав Штіхер: "Немає достовірної інформації про метод вбивства. Цілком неясно, хто контролює якийсь механічний процес під час процесу вмирання".

Капсула самогубця / Фото: Exit International

Швейцарське законодавство та стаття 115 Кримінального кодексу свідчать, що окремі особи можуть сприяти самогубству іншої людини, якщо мотив для цього не є егоїстичним.

Нагадаємо, нещодавно подружжя, яке щасливо прожило у шлюбі майже 50 років, померло разом шляхом евтаназії. Пара ухвалила таке рішення після того, як у них обох розвинулися невиліковні хвороби.

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