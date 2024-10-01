"Капсула самогубця": розкрито останнє повідомлення із семи слів, яке чують люди перед смертю

Щойно процес почнеться, його не можна буде зупинити.

Стали відомі останні слова, яке чують люди перед використанням капсули для самогубства Sarco.

Про це повідомляє Metro.

Капсула розроблена таким чином, щоб людина всередині могла натиснути кнопку, яка впорскує азот у герметичну камеру. Потім вона має заснути та померти внаслідок задухи за десять хвилин.

Творець капсули, доктор Філіп Нічке, якого критики охрестили "Доктором Смерть", сказав, що ті, хто перебуває всередині капсули, почують повідомлення після входу, щоб вкоротити собі віку.

У капсулі, надрукованій на 3D-принтері, користувачі почують голос, який скаже: "Якщо ви хочете померти, натисніть цю кнопку".

Для тих, у кого обмежена рухливість, процес також може бути активований за допомогою голосового керування та руху очей, але щойно процес почнеться, його не можна буде зупинити або повернути назад.

Філіп Нічке демонструє свій винахід / Фото: Exit International

Exit International, група допомоги з самогубством, яка базується в Нідерландах, заявила, що вона стоїть за 3D-друкарським пристроєм, розроблення якого коштувало понад мільйон доларів.

Нещодавно перша людина померла в "капсулі самогубця". У своїй заяві група повідомила, що 64-річна жінка з Середнього Заходу США – подробиці не уточнюються, – яка страждала на "важкий імунодефіцит", померла неподалік кордону з Німеччиною під час використання пристрою Sarco.

У заяві йдеться, що Флоріан Віллет, співголова The Last Resort, швейцарської філії Exit International, був єдиним присутнім та описав її смерть як "мирну, швидку й гідну".

Прокурори в Шаффгаузені заявили, що юридична фірма повідомила, що біля лісової хатини в Мерісгаузені сталося асистоване самогубство з використанням капсули Sarco. Поліція повідомила, що "декілька" людей було взято під варту і прокурори розпочали розслідування за підозрою у підбурюванні та співучасті в самогубстві.

Нагадаємо, смерть першої пари в "капсулі самогубця" знімуть на відео. Останні миті Пітера Скотта та його дружини Крістін у Sarco будуть зняті з важливої причини.

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