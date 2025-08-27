Капсулу часу принцеси Діани відкрили через 34 роки: що вона туди поклала (фото)

Принцеса Діана / © Associated Press

У Лондоні біля дитячої лікарні Грейт-Ормонд-стріт (GOSH) знайшли капсулу часу, яку принцеса Діана закопала в 1991 році. Контейнер розкопали для будівництва нового онкологічного центру. У ньому були досить цікаві речі, що символізують початок 90-х років.

Про це пише Daily Mail.

Зміст капсули, запропонований переможцями конкурсу дитячої програми ВВС, здивував багатством артефактів:

Капсула часу принцеси Діани. / © РА

Кольоровий телевізор розміром із долоню;

Кольоровий телевізор, який поклала принцеса діана у капсулу часу. / © PA

Третій альбом Кайлі Міноуг «Rhythm of Love»;

Третій альбом Кайлі Міноуг «Rhythm of Love», який поклала принцеса Діана у капсулу часу. / © РА

Калькулятор на сонячній енергії;

Калькулятор на сонячній енергії, який був поміщений у капсулу часу. / © РА

Насіння дерев у пляшці;

Флакон з насінням дерев, поміщений у капсулу часу, яку закопала принцеса Діана. / © РА

Набір британських монет, випущених до 20-річчя десяткової системи числення;

Підбірка монет, які були заховані як частина капсули часу. / © РА

Аркуш переробленого паперу, європейський паспорт і голограма сніжинки;

Паспорт, який був поміщений у капсулу часу, яку відкрили 34 роки потому. / © РА

Примірник газети «Таймс» за 1991 рік.

Копія газети «Таймс», яка потрапила до капсули часу в 1991 році. / © РА

Хоча деякі предмети були пошкоджені вологою, більшість з них збереглася. Церемонія закладання капсули, в якій брала участь Діана, була приурочена до початку будівництва нового корпусу лікарні. Це сталося лише за кілька місяців до того, як її син, принц Вільям, потрапив до цієї ж лікарні з переломом черепа.

Нагадаємо, 29 липня 1981 року відбулося одне з найгучніших весіль у британській королівській родині — вінчання принца Уельського Чарльза та леді Діани Спенсер.

Наречений майбутньої принцеси на той момент був спадкоємцем британського престолу та країн Співдружності, а сама леді Діана походила зі стародавнього аристократичного роду Спенсерів. Їхній шлюб був представлений як «казкове весілля» та «весілля століття».

Згадуючи день напередодні їхнього весілля, видання Daily Mail пише, що вечір перед вінчанням майбутня принцеса Уельська провела з сестрами в Кларенс-гаусі.