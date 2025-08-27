- Дата публікації
-
- Категорія
- Цікaвинки
- Кількість переглядів
- 390
- Час на прочитання
- 2 хв
Капсулу часу принцеси Діани відкрили через 34 роки: що вона туди поклала (фото)
Знайшли капсулу часу принцеси Діани з «привітом» з 90-х. Також показали, які речі вона туди поклала.
У Лондоні біля дитячої лікарні Грейт-Ормонд-стріт (GOSH) знайшли капсулу часу, яку принцеса Діана закопала в 1991 році. Контейнер розкопали для будівництва нового онкологічного центру. У ньому були досить цікаві речі, що символізують початок 90-х років.
Про це пише Daily Mail.
Зміст капсули, запропонований переможцями конкурсу дитячої програми ВВС, здивував багатством артефактів:
Кольоровий телевізор розміром із долоню;
Третій альбом Кайлі Міноуг «Rhythm of Love»;
Калькулятор на сонячній енергії;
Насіння дерев у пляшці;
Набір британських монет, випущених до 20-річчя десяткової системи числення;
Аркуш переробленого паперу, європейський паспорт і голограма сніжинки;
Примірник газети «Таймс» за 1991 рік.
Хоча деякі предмети були пошкоджені вологою, більшість з них збереглася. Церемонія закладання капсули, в якій брала участь Діана, була приурочена до початку будівництва нового корпусу лікарні. Це сталося лише за кілька місяців до того, як її син, принц Вільям, потрапив до цієї ж лікарні з переломом черепа.
Нагадаємо, 29 липня 1981 року відбулося одне з найгучніших весіль у британській королівській родині — вінчання принца Уельського Чарльза та леді Діани Спенсер.
Наречений майбутньої принцеси на той момент був спадкоємцем британського престолу та країн Співдружності, а сама леді Діана походила зі стародавнього аристократичного роду Спенсерів. Їхній шлюб був представлений як «казкове весілля» та «весілля століття».
Згадуючи день напередодні їхнього весілля, видання Daily Mail пише, що вечір перед вінчанням майбутня принцеса Уельська провела з сестрами в Кларенс-гаусі.