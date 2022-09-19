Кара божа: на Курську область Росії налетів руйнівний ураган, щонайменше двоє загиблих (фото, відео)

У неділю, 18 вересня, удар стихії зривав дахи будівель, пошкодив лінії електропередач, валив дерева і забирав людські життя у прикордонній з Україною областю РФ.

Внаслідок руйнівного урагану, який пронісся сьогодні Курською областю Росії без світла залишилося 87 населених пунктів, щонайменше двоє людей загинуло.

У соцмережах публікують відео розгулу стихії.

Гроза розпочалася близько 20:00 за київським часом — полився потужний дощ із сильними блискавками та вітром. Негода гуляла близько години.

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Близько 5 тисяч жителів у 87 населених пунктах Курської області залишилися без електрики через сильний вітер і дощ.

Біля села Ольговка зафіксували потужний смерч, який поруйнував будинки.

Великі руйнування також в містах Льгові та Курську, де шквальний вітер зірвав дахи будівель, пошкодив лінії електропередач, повалив дерева та поламав огорожі.

Удар стихії поруйнував гуртожиток Курського автотехнічного коледжу, в якому загинув один із кадетів.

Ще одного мешканця Курська привалило на вулиці деревом.

Як відомо ЗСУ не завдають ударів по території Російської Федерації, але для стихії жодних заборон не існує.

Нагадаємо, раніше потужний вихор, який сформувався у Чорному морі, вийшов на берег і розніс на друзки кафе на російському курорті.

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