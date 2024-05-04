Кара небесна 2.0: РФ накрив потужний снігопад – зникло світло, зупинено рух залізницею та автошляхами

В Росії що не день – то стихійне лихо. Деякі російські регіони на початку травня засипав сильний снігопад. Подекуди зникла електроенергія й зупинився рух залізницею та автошляхами.

Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

Так, на Уралі снігопад, вітер та льодяний дощ спричинили найбільші пошкодження за останні 20 років. Подекуди товщина снігового покриву досягає 15 сантиметрів.

Місцеві енергокомпанії повідомили про пошкодження енергооб'єктів, спричинені налипанням мокрого снігу на дроти, обмерзанням елементів ЛЕП і падіння дерев через різкі пориви вітру, а також масивне обмерзання внаслідок рідкісного природного явища, як крижаний дощ.

В Росії випав сильний сніг / Фото: Telegram

В Росії випав сильний сніг / Фото: Telegram

У Свердловській області через сніговий колапс тисячі людей залишилися без світла. Найбільше снігом накрило місто Ревду: там за ніч випала половина місячної норми опадів. У місті не працює громадський транспорт, від живлення відключають лінії електропередачі, трансформаторні підстанції. Без світла залишилися 79 тисяч осіб, електрики немає щонайменше у 24 населених пунктах.

Також через снігопад зупинилася робота Свердловської залізниці. Шляхи блокують дерева, що впали, та обриви проводів.

В Росії випав сильний сніг / Фото: Telegram

В області затримуються щонайменше 10 поїздів, з них шість – далекого прямування. Автовокзали к Єкатеринбурзі автовокзали скасували більшість рейсів.

В Росії випав сильний сніг / Фото: Telegram

Через негоду паралізовано рух федеральною трасою Перм – Єкатеринбург. Вночі у "сніговому полоні" опинилися десятки автомобілів. Місцева влада повідомила про закриття інших ділянок доріг через дерева, що впали.

У Казані відновили подавання тепла до дитячих садків, шкіл та лікарень.

Нагадаємо, в Росії через повінь: затопило уранові шахти (відео).

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