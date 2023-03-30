Кара з небес: на Ростовську область обрушилася потужна хуртовина (відео)

Надзвичайну ситуацію оголошено у Росії, кількох містах Ростовської області, через сильний снігопад.

Про це повідомляють місцеві пабліки, а також "Труха-Україна".

Так, на трасі М4 "Дон" вже більше чотирьох годин стоять близько 600 вантажівок та тисячі легковиків. За словами водіїв, пробка розтяглася приблизно на 50 км. Плюсом на найближчих заправках вже закінчується їжа та вода.

Влада намагається екстрено очищати дороги та врятувати автомобілістів.

Як нагадує український телеграм-канал, саме через цю сферу пролягають лінії постачання угруповання російських військ на Донбасі.

"Водії, що застрягли у багатокілометровій пробці, повідомляють, що у них закінчується паливо, а на найближчих АЗС – їжа та вода. Наразі там розгорнули пункти обігріву. Тим же, хто не зможе до них самостійно дістатися, намагатимуться доставити паливо та продукти", – йдеться у джерелі.

Через негоду влада ввела режим НС у місті Шахти та чотирьох районах області.

Напередодні Румунію накрив потужний снігопад. Там тисячі споживачів залишились без світла. У країні сніг паралізував рух транспорту. Люди рятувались зі снігової пастки пішки.

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