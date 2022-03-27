Карабаха не існує, це Азербайджан: Баку звинувачує РФ у порушенні домовленостей та висуває вимоги

Карабаха не існує, це Азербайджан: Баку звинувачує РФ у порушенні домовленостей та висуває вимоги

Азербайджан звинуватив Росію у порушенні Декларації про союзницьку взаємодію.

Баку закликає Кремль вивести вірменську армію з території невизнаного Нагірного Карабаху і більше не вживати цього терміну як назву територій Азербайджану.

Про це йдеться у заяві Міноборони Азербайджану.

Азербайджан відповів на звинувачення РФ у тому, що Баку нібито порушує домовленості щодо Нагірного Карабаху. Азербайджанська сторона наголошує на тому, що звинувачення очільника міноборони Росії Сергія Шойгу не відображають дійсності.

"Ця заява міністерства оборони РФ суперечить характеру двосторонніх відносин та Декларації про союзницьку взаємодію, підписану між двома країнами 22 лютого 2022 року", — повідомляє міноборони Азербайджану.

Зазначається, що азербайджанські військові проводили уточнення позицій та місць дислокації.

"Незважаючи на це, вранці 26 березня члени незаконних вірменських збройних формувань (йдеться про підрозділи невизнаної Нагірно-Карабахської республіки — Ред.) зробили спробу вчинити диверсію проти азербайджанської армії. У результаті негайних заходів члени незаконних вірменських військ були змушені відступити", — йдеться у повідомленні.

Азербайджан запевняє, що підтримує тристоронню заяву від 10 листопада 2020 року і не порушував її положень. Водночас Баку звинувачує Єреван у порушенні домовленості — зокрема, не виконано повного виведення вірменської армії та підрозділів невизнаної Нагірно-Карабахської республіки.

Також Баку нагадує, що на території Азербайджану немає адміністративно-територіальної одиниці під назвою "Нагірний Карабах".

Азербайджан вимагає від РФ:

"забезпечити повне виведення вірменської армії та незаконних вірменських збройних формувань з визнаних міжнародним співтовариством територій Азербайджану",

та незаконних вірменських збройних формувань з визнаних міжнародним співтовариством територій Азербайджану", "не представляти у спотвореній формі пересування збройних сил Азербайджану в межах суверенних територій",

не використовувати фразу "Нагірний Карабах" та правильно вказувати назву територій Азербайджану.

Нагадаємо, 25 березня у Вірменії заявили, що Азербайджан продовжує наступ на Нагірний Карабах у районі села Парух Аскеранського району, та просить допомоги у Путіна. Ситуація у невизнаній республіці залишається напруженою.