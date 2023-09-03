Карабаський конфлікт: прем'єр Вірменії припускає, що Росія може піти із Кавказу

Лачинський коридор наразі не перебуває під контролем так званих "російський миротворців", повідомив Пашинян.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян припускає, що одного дня Росія, яка взяла на себе зобов'язання "допомогти" у конфлікті щодо Нагірного Карабаху, може піти із нього.

Про це вірменський міністр сказав в інтервʼю італійському виданню La Repubblica.

Також читайте Азербайджан і Вірменія звинуватили одне одного в обстрілах на кордоні: подробиці

"Ми бачимо, що Росія сама йде з регіону через ті кроки, які вона робить або не робить. З яких причин - ми не знаємо", - сказав він.

Він звинуватив Росії у бездіяльності "миротворчих місій" РФ. За його словами, Лачинський коридор (коридор, що з'єднував Республіку Вірменію з невизнаною Нагірно-Карабаською Республікою - ред.) наразі не перебуває під контролем так званих "російський миротворців". З яких причин - Пашинян не знає.

"Причин може бути дві: або РФ не може, або не хоче зберігати контроль над Лачинським коридором. І те, й інше, на наш погляд, проблематично...Думаю, десь вони не хочуть, десь не можуть", - заявив прем'єр.

Раніше Пашинян висловився про те, чи є Вірменія союзником Росії у війні.

Читайте також: