Карантин повертається: Англія і Данія посилюють обмеження через штам "Омікрон"

Країни намагаються стримати нову хвилю пандемії.

В Англії та Данії посилюють карантинні обмеження на тлі поширення COVID-штаму "Омікрон".

Про це розповіли у ТСН.Ранок 9 грудня.

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Країна змушена поврнутися до так званого плану "Б", аби стримати нову хвилю пандемії. Британський прем’єр Борис Джонсон заявив, що ситуація не залишає йому вибору. Саме тому уже від 10 грудня в Англії повертається обов’язковий масковий режим у закритих громадських місцях. Крім того, від наступного понеділка частина працівників перейде на дистанційну роботу. До нічних клубів та закладів з великим скупченням людей цієї частини Великої Британії пускатимуть лише за COVID-сертифікатами.

Новини світу: в Англії посилюють карантинні обмеження на тлі поширення штаму "Омікрон"

Додаткові обмеження через новий штам запроваджує і Данія. Там від 15 грудня там закриють початкові школи, обмежать роботу барів та ресторанів і заборонять більшість масових заходів, зокрема, й різдвяні вечірки.

Тим часом в Австрії вже другий рік поспіль скасовують Віденський бал. Він мав би відбутися 24 лютого наступного року. Втім, в австрійському уряді вирішили, що за нинішніх обставин проведення такого заходу буде недоречним.

Як повідомлялося, Швеція та Норвегія посилюють карантинні обмеження через нові спалахи коронавірусу. Якщо шведам вже незабаром доведеться згадати про соціальну дистанцію і маски у громадському транспорті, то норвежцям маски лише рекомендують.

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