Карантин повертається: одразу кілька країн Європи посилюють обмеження через спалах COVID-19

Йдеться про Італію, Іспанію, Норвегію та Німеччину.

Карантин повертається - одразу кілька країн Європи посилюють обмеження через коронавірус.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 24 грудня.

Так, Італія та Іспанія повертають обов'язкове носіння масок на вулицях. Обидві країни нині фіксують рекордні показники захворюваності. Якщо в Італії йдеться про понад 44 тисячі інфікованих, то в Іспанії цифри дещо вищі. За останню добу - 60 тисяч нових випадків COVID-19. І половина з них - це новий штам "Омікрон".

Німеччина після Різдва закриє нічні клуби та обмежить масові заходи, а от у Норвегії обмеження стосуватимуться і кількості людей, з якими можна зустрічати свята.

Раніше повідомлялося, що про посилення обмежень після Різдва нині розмірковують і у Британії, а от Ізраїль першим у світі запропонує громадянам четверту дозу вакцини від коронавірусу - її колотимуть людям, старшим за 60 років, і медичним працівникам, аби посилити захист найбільш вразливих категорій населення.

Нагадаємо, 26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, який отримав назву "Омікрон", як такий, що викликає занепокоєння. Цей варіант вперше виявили 9 листопада на півдні Африки.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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