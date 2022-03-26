Карати санкціями російський режим: Канада і Латвія домовилися координувати зусилля, щоб протидіяти агресії РФ

Карати санкціями російський режим: Канада і Латвія домовилися координувати зусилля, щоб протидіяти агресії РФ

Вони наголосили на необхідності подальшої співпраці для підтримки України та посилення європейської безпеки.

Канада і Латвія домовилися співпрацювати разом і з міжнародною спільнотою для координації зусиль щодо протидії вторгненню Росії до України.

Про це йшлося під час зустрічі міністра закордонних справ Канади Мелані Жолі та віцепрем'єр-міністра Латвії - міністра оборони Артіса Пабрікса, - пише Укрінформ із посиланням на МЗС Канади.

"Міністр Жолі поділилася рішучістю Канади карати всеохопними санкціями російський режим, тих, хто сприяв та фінансував нинішню кризу, а також тих, хто розпалює дезінформаційну війну. Співрозмовники пообіцяли й надалі працювати між собою та з міжнародною спільнотою, аби забезпечити координовану реакцію світу на російську агресію проти України", - йдеться у повідомленні.

Також читайте Велика Британія запровадила санкції проти російського виробника дронів

Міністри також підтвердили підтримку наміру НАТО посилити східний фланг Альянсу. До того ж вони наголосили на необхідності подальшої співпраці для підтримки України та посилення європейської безпеки.

Зауважимо, що Канада очолює у Латвії багатонаціональний батальйон НАТО та днями пообіцяла суттєво посилити військову присутність у регіоні.

Читайте також:

Які жорсткіші санкції проти РФ готові застосувати Британія, США, Франція, Німеччина та Італія (жестовою мовою)