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Карати санкціями російський режим: Канада і Латвія домовилися координувати зусилля, щоб протидіяти агресії РФ

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Карати санкціями російський режим: Канада і Латвія домовилися координувати зусилля, щоб протидіяти агресії РФ

УНІАН

Вони наголосили на необхідності подальшої співпраці для підтримки України та посилення європейської безпеки.

Канада і Латвія домовилися співпрацювати разом і з міжнародною спільнотою для координації зусиль щодо протидії  вторгненню Росії до України.

Про це йшлося під час зустрічі міністра закордонних справ Канади Мелані Жолі та віцепрем'єр-міністра Латвії - міністра оборони Артіса Пабрікса, - пише Укрінформ із посиланням на МЗС Канади.

"Міністр Жолі поділилася рішучістю Канади карати всеохопними санкціями російський режим, тих, хто сприяв та фінансував нинішню кризу, а також тих, хто розпалює дезінформаційну війну. Співрозмовники пообіцяли й надалі працювати між собою та з міжнародною спільнотою, аби забезпечити координовану реакцію світу на російську агресію проти України", - йдеться у повідомленні.

Міністри також підтвердили підтримку наміру НАТО посилити східний фланг Альянсу. До того ж вони наголосили на необхідності подальшої співпраці для підтримки України та посилення європейської безпеки.

Зауважимо, що Канада очолює у Латвії багатонаціональний батальйон НАТО та днями пообіцяла суттєво посилити військову присутність у регіоні.

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