Карати санкціями російський режим: Канада і Латвія домовилися координувати зусилля, щоб протидіяти агресії РФ

Вони наголосили на необхідності подальшої співпраці для підтримки України та посилення європейської безпеки.
Канада і Латвія домовилися співпрацювати разом і з міжнародною спільнотою для координації зусиль щодо протидії вторгненню Росії до України.
Про це йшлося під час зустрічі міністра закордонних справ Канади Мелані Жолі та віцепрем'єр-міністра Латвії - міністра оборони Артіса Пабрікса, - пише Укрінформ із посиланням на МЗС Канади.
"Міністр Жолі поділилася рішучістю Канади карати всеохопними санкціями російський режим, тих, хто сприяв та фінансував нинішню кризу, а також тих, хто розпалює дезінформаційну війну. Співрозмовники пообіцяли й надалі працювати між собою та з міжнародною спільнотою, аби забезпечити координовану реакцію світу на російську агресію проти України", - йдеться у повідомленні.
Міністри також підтвердили підтримку наміру НАТО посилити східний фланг Альянсу. До того ж вони наголосили на необхідності подальшої співпраці для підтримки України та посилення європейської безпеки.
Зауважимо, що Канада очолює у Латвії багатонаціональний батальйон НАТО та днями пообіцяла суттєво посилити військову присутність у регіоні.
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