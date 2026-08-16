Карета з туристами на швидкості врізалася в дерево: пасажирів викинуло назовні, є загибла

У Швейцарії карета з туристами врізалася в дерево / © SRF

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У швейцарському кантоні Граубюнден сталася аварія за участю кінних карет, якими група туристів поверталася після екскурсії долиною Енгадін. Унаслідок ДТП загинула 73-річна жінка, ще кілька людей дістали травми.

Як повідомила кантональна поліція, у поїздці брали участь близько 40 туристів і дві кінні карети, пише SRF.

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Під час спуску візник однієї з них помітив, що гальма працюють недостатньо ефективно. Він спробував спрямувати запряжку з трьох коней на більш рівну ділянку, щоб зменшити швидкість.

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Невдовзі один із коней упав, після чого карета втратила стійкість і на великій швидкості врізалася в дерево біля дороги. Частину пасажирів викинуло з карети.

73-річна жінка зазнала тяжких травм і померла на місці аварії.

Постраждалих доправили до лікарень трьома вертольотами та чотирма автомобілями швидкої допомоги. Туристам, які не зазнали травм, надали допомогу медики в Понтрезіні.

За даними поліції, усі близько 40 учасників туристичної групи проживають у Швейцарії.

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Обставини аварії розслідують прокуратура та кантональна поліція Граубюндена.

Інцидент стався в районі долини Розег поблизу Понтрезіни. Вона простягається у напрямку швейцарсько-італійського кордону та розташована між гірськими масивами Корвач і Берніна.

Раніше повідомлялось, що у провінції Цінхай на північному заході Китаю екскурсійний гелікоптер під час демонстраційного польоту втратив керування і впав на двох туристів, які спостерігали за польотом. Обох постраждалих із травмами голови госпіталізували.

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