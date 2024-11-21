"Карибська криза-2": політолог пояснив, що стоїть за ядерними погрозами Путіна

Експерт вважає, що в ядерному ударі можуть бути зацікавлені певні люди з оточення Путіна і Китай.

Виступ диктатора Путіна із завуальованим ядерними погрозами після удару міжконтинентальною балістичною ракетою по Дніпру може свідчити про декілька факторів.

Що задумав диктатор, спробував пояснити політолог і екснардеп Вадим Денисенко.

Політолог виділив декілька пунктів:

1. Путін почав гру в Карибську кризу-2.

"Путін завжди мріяв переграти цю кризу і взяти на слабо США, бо вважає, що саме тоді Хрущов міг зламати хід історії, і якби тоді не злякався, США були б зламані", – розмірковує Денисенко.

2. ⁠Путін усе робить виключно з оглядкою на США .

. 3. ⁠Путін звужує собі поле для маневрів, максимально піднявши ставки , вимагаючи (просячи), щоб Трамп йому подзвонив першим.

, вимагаючи (просячи), щоб Трамп йому подзвонив першим. 4. ⁠ Російські еліти перелякані і точно вже вважають, що треба щось із цим робити. На колективний суїцид вони не готові.

перелякані і точно вже вважають, що треба щось із цим робити. На колективний суїцид вони не готові. 5. Китай мовчить і вважає, що це його шанс на переговори зі США.

"Взагалі, ядерний удар їм (Китаю - Ред.) може бути вигідний, бо тоді США змушені будуть іти до них на переговори. Правда, тоді невідомим залишатиметься те, як і хто ззовні зіграє в зміну влади в РФ. Плюс зʼявиться фактор КНДР, хоча цей фактор Китай може відносно легко вирішити, задушивши Кіма в обіймах", – зазначає експерт.

6. ⁠В оточенні Путіна точно є група людей, якій вигідний ядерний удар, бо тоді, вони зможуть ізолювати диктатора в бункері. На думку Денисенка, цю групу очолює перший заступник керівника Путіна Сергій Кірієнко.

"Вперше за ці три роки можу сказати, що зʼявляється загроза ядерного удару. Поки невелика, але вона є. І головна причина – зацікавленість групи людей в оточенні Путіна, які підігріватимуть його амбіції, щоб потім його ізолювати і скинути. Головне питання тепер знову одне: ми є обʼєктами. І тут у нас, як і 24.02.22 є тільки одна гра – не злякатися, щоб стати субʼєктами. В 2022 році нам це вдалося. Вдасться і тепер", – вважає Вадим Денисенко.

Нагадаємо, російський диктатор Путін повідомив, що 21 листопада для удару по Дніпру начебто було застосовано балістичну ракету середньої дальності "Орешник".

Верховна Рада скасувала засідання на 22 листопада через загрозу ракетного удару.

Натомість президент Сербії Вучич вважає, що коли Путін говорить, що може застосувати ядерну зброю, він не блефує.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.