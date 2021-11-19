Карколомний трюк: француз Том Пажес зістрибнув зі скелі на мотоциклі

Такий трюк 36-річний спортсмен виконав першим у світі.

На мотоциклі зі скелі. Легенда фрістайл-мотокросу приголомшив новим, карколомним трюком. Француз Том Пажес зістрибнув зі скелі на байку, зробив кілька обертів і приземлився з парашутом.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 19 листопада.

Такий трюк 36-річний спортсмен виконав першим у світі. Він розігнався до 80-ти кілометрів за годину, зістрибнув з висоти 55 метрів, двічі перекинувся у повітрі й знову вирівнявся на мотоциклі на швидкості 150 кілометрів за годину. А потім - розкрив парашут і подолав ще 170 метрів до землі.

Спортсмен розповідає - радий, що зміг поєднати дві своїх пристрасті. Парашутним спортом він захопився лише кілька років тому і йому було дуже цікаво стати першим, хто виконав настільки складний стрибок.